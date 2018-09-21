Malatya'da otomobil devrildi: 1 yaralı

MALATYA'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gündüzbey Mahallesi çıkışında meydana geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BD 672 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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