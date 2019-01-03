Malatya'da kamyon ile TIR çarpıştı: 2 sürücü yaralı

MALATYA'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 2 sürücü yaralandı. Araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Sarıhacı mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya yönüne giden bir kargo firmasına ait Murat Biçer yönetimindeki 34 AE 3136 plakalı kamyon, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Nuh Enes Rutbil yönetimindeki 44 DJ 644 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, her iki araç hurdaya döndü. Kamyon şoförü Biçer araçta sıkışırken, Rutbil ise yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından Biçer ile Rutbil, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

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