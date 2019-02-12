Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA'nın Kale ve Akçadağ ilçelerinde, jandarmanın kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kale ve Akçadağ'da uyuşturucu ve kaçakılık ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler ev ve araçlarda yaptıkları aramalarda yastık içerisine gizlenmiş 54 gram esrar, bir aracın koltuk kılıfına gizlenmiş tabanca, bir otobüsün bagaj kısmında 20 şişe kaçak içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu, içki ve tabancaya el koyan ekipler şüphelileri sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.



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