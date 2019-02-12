Malatya'da jandarmadan asayiş denetimi

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından okul önleri ve işyerleri ile yollarda asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte okul önleri ve iş yerleri denetlendi, kente giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. 402 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 296 kişi ve bin 224 okul servisi ile 587 araç kontrol edildi. Çalışmalarda 11 aranan şüpheli yakalandı. Uygulamada ayrıca 32 okul servisine 6 bin 740 lira, 9 araca 2 bin 115 lira para cezası uygulanırken, 10 araca ise trafikten men cezası verildi.



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