Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, tutuklandı.

​Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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