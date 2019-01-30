Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında teğmen, yüzbaşı ve Albay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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