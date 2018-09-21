Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de polisin belirlediği adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 5 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi serbest
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
YORUM EKLE