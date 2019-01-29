Malatya'da esnaf dolandırıcılığına tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, gerçek firmanın adını kullanarak, sahte çek karşılığında esnafla alışveriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, Ankara ve Malatya'da bir firmanın adının kullanılarak, esnafın dolandırıldığını belirledi. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliği belirlenen; ancak ismi açıklanmayan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Kentte esnafı 200 bin lira dolandırdığı belirtilen şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak, cezaevine konuldu.