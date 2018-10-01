Malatya'da, ‘Drone'li trafik denetimi

MALATYA'da, trafik polisleri drone yardımıyla yaptıkları denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, uygulama noktasında havadan drone ile takip yaparak kural ihlallerini önleme çalışması yaptı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, Malatya-Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi kavşağı başta olmak üzere kentin birçok noktasında hem karadan, hem de havadan denetlemelerine devam ediyor. Bu sayede trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Müdürü Ömer Urhal, yaptıkları çalışmalarla ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında aşırı hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali konusunda trafik ekiplerimiz çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sadece karayolu üzerinde değil havadan drone yardımıyla uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızın drone yardımıyla tespit ettiği kural ihlallerini bildirerek cezaya dönüştürüyoruz. Amacımız sadece ceza yazmak değil aynı zamanda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve belirli konularda farkındalık meydana getirmek. Böylece ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azalacağına inanıyoruz. Trafiğin bir kültür ve eğitim meselesi olduğunu bilerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.



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