Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Malatya'da 4 FETÖ şüphelisine tutuklama
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malatya Cumhuriyet...
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.