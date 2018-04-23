Maden ocağından dinamo çalan 4 kişi yakalandı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde kullanılmayan bir maden ocağından yaklaşık 20 bin lira değerinde 9 adet dinamo çalan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen 21 Nisan günü saat 22.50 sıralarında Pamuklu Köyü Cenne Mevkii'ndeki kullanılmayan bir maden ocağından meydana geldi. Maden ocağından yaklaşık 20 bin lira değerinde 9 adet dinamo çalınması üzerine çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin Yasin Y.(22), Bayram Y. (22), Galip Y. (18) ve Mert Y.(13) olduğunu belirledi. Ardından 4 kişi 51 ET 137 plakalı kamyonla yakalandı. Çalınan dinamolar kamyonun kasasında ele geçirilirken, kamyonunda trafik sigortası ve araç muayene tarihi geçtiği için trafikten men edildi. Şüphelilerden Bayram Y. 'nin de 'Çocuğa cinsel taciz' suçundan Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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