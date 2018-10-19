Maden ocağındaki iş kazalarında 2 madenci yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen iş kazalarında 2 işçi yaralandı.

Kilimli ilçesinde bulunan TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında öğle saatlerinde iki ayrı iş kazası meydana geldi. Yerin yaklaşık 460 metre altında hazırlık işçisi olarak çalışan Hasan Şenyüz'ün ray demirine sıkışan parmağı koptu. Aynı kotta çalışan Turgut Aliboz'un da üzerine malzeme düşmesi sonucu kaburgaları kırıldı. İş yeri ambulansıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Şenyüz'ün kopan parmağının dikilmesi için ameliyata alındığı öğrenildi.