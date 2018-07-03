Maden ocağında kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde maden ocağında çalışırken kamyonla uçuruma yuvarlanan Özcan Kuzu (28) yaşamını yitirdi.

Serik'e bağlı Haskızılören Mahallesi Ören mevkisindeki maden ocağında çalışan Özcan Kuzu, saat 08.00 sıralarında kullandığı kamyonla saha temizliği yaptığı sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyondan fırlayan Özcan Kuzu, kayalıkların üzerine düştü.

İlk müdahalesini ocakta çalışanların yaptığı Özcan Kuzu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özcan Kuzu'nun cenazesi morga konuldu. Savcılık talimatıyla maden ocağında görevli 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



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