Maçka’da heyelan yol kapattı, mahsur kalan turistler kurtarıldı

Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK/MAÇKA (Trabzon), () - TRABZON’un Maçka ilçesinde şiddetli yağışla oluşan heyelan Sümela Manastırı yolunu ulaşıma kapattı. Ulaşıma kapanan yolda araçları ile mahsur kalan turistler kurtarıldı.

Maçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede şiddetli yağışla oluşan heyelan Sümela Manastırı yolunu ulaşıma kapattı. Ulaşıma kapanan yolda manastırı ziyarete gelen 5 araç mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun karşı tarafından araçlarında mahsur kalan turistleri alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Bölgede heyelan riskinin sürdüğü belirtildi. Maçka Belediyesi ekipleri yağışın şiddetini azaltması ile birlikte bölgede yol açma çalışması yapacağı öğrenildi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini belirterek, "Allah’a şükür can kaybımız yok. Yol kapanmasından dolayı mahsur kalanlar vardı. Onları tahliye ettik. Araçlar orada kaldı. İş makinelerimiz geliyor, yol açma çalışması başlatacağız" dedi.

İlçede şiddetli yağışlar nedeniyle Maçka deresinin su seviyesi de yükseldi.



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