Maçka'da silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, kızı yaralandı

TRABZON'un Maçka ilçesinde Yusuf Y., tartışma sırasında tabanca ile Kenan Karakaş ve oğlu İsmail Karakaş'ı öldürdü, kızını yaraladı. Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin Kenan Karakaş'ın kızını rahatsız ettiği iddia edildi.

Olay, Maçka ilçesi Çayırlar Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Karakaş kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle Yusuf Y. ile tartıştı. Kenan Karakaş'ın oğlu İsmail Karakaş'ın da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf Y. kavga sırasında belinden çıkardığı tabancası ile Kenan ve oğlu İsmail Karakaş'a ateş etti. Olayda baba ve oğlu öldü, seken kurşunların isabet ettiği kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kızı ambulansla Maçka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kenan Karakaş ile oğlu İsmail Karakaş'ın cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, Yusuf Y.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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