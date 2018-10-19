Lüleburgaz'da müzisyen genç evinde ölü bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde müzisyen Hayri D. (28), yaşadığı apartman dairesinde babası tarafından ölü bulundu.

Uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü belirtilen Hayri D.'nin elektrik işlerinin yanı sıra düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. İntihar ettiği düşünülen Hayri D.'nin cesedi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yıldız Mahallesi Mustafa Kızılay Caddesi üzerinde oturan Hayri D.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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