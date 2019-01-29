Lüks araçlardan direksiyon simidi çalan 2 kişi tutuklandı

YALOVA'da, lüks araçlardan direksiyon simidi ve gösterge paneli çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova’da 7 Ocak'ta 3 lüks araçtan direksiyon simidi ve gösterge panelinin çalınması olaylarıyla ilgili İstanbul’da 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonla A.Y. (38), E.İ. (32) ve O.A. (45) gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri yine İstanbul'da bir iş yerine sattıkları tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada lüks araçlara ait 10 direksiyon ve 4 gösterge paneli ele geçirildi.Yalova'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Y. ve E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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