Liseli Sultan ölü bulundu, annesi ve ağabeyleri gözaltına alındı

KARS'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi Sultan U. (16), silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Genç kızın annesi ve 2 ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Selim ilçesine bağlı Mollamustafa köyünde meydana geldi. Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Sultan U., evlerinin bitişiğindeki garajda göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine giden Sarıkamış Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, garajda ruhsatsız tabanca buldu. Genç kızın cenazesi Selim Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapıldıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İntihar ettiği ileri sürülen genç kızın ölümünü şüpheli bulan güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Sultan U.'nun öldürülmüş olabileceği ihtimalini de değerlendiren güvenlik güçleri genç kızın annesi A.U., ağabeyleri C.U. ve M.U.'yu gözaltına aldı.

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