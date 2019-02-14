Liseli Burak'ın intiharında 'mavi balina' iddiası

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - İSTANBUL'un Bağcılar ilçesinde, lise öğrencisi Burak K. (16), kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Muharrem K., oğlunun sürekli 'mavi balina' oyununu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini öne sürdü.

Bağcılar'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan- Muharrem K. çiftinin oğulları Burak, sabah saatlerinde, kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitim gören Burak K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Muharrem K., oğlu Burak'ın sürekli 'mavi balina' adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü.

Burak K.'nin cenazesinin, yarın memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.



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