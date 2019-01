Lise öğrencisinin köpek saldırısı sonucu öldüğü ilçede protesto eylemi (2)

KAYMAKAM: BENDE ZAMAN ZAMAN MAHALLEMDE YÜRÜYEMİYORUM

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonrası lise öğrencisi Mehmet Özer'in hayatını kaybettiği olayla ilgili, ilçe sakinleri Kaymakamı Haluk Sezen ile bir araya geldi. İlçe sakinlerine seslenen Kaymakam Sezen, "Şuraya geldiysem canımı ortaya koyup gelirim. Basın açıklamasını yaptınız, derdinizi anlattınız. Konuyla ilgili yasadan, yönetmelikten kısaca bahsedeceğim. Bize de, belediyeye de dilekçeler geliyor. Bende zaman zaman mahallemde yürüyemiyorum. Evimden Kaymakamlığa yürüyerek gelemediğim zamanlar oluyor, bu sokak köpeklerinden dolayı. Ama yasamız bize şunu söylüyor; Bu köpekler belediye ekipleri tarafından toplanır. Yalanım varsa tek çocuğumun ölüsünü görün. Bu kadar söylüyorum. Ondan sonra bu toplanan hayvanlar Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına götürülüyor. Orada kısırlaştırma, aşılama, kulak küpeleri takıldıktan sonra bu havyalar bulundukları yerlere bırakılmak zorunda kalınıyor. Yani yasa ve yönetmelik diyor ki, şuradaki meydandan mı aldın köpeği getirdin barınağa, tekrar meydana bırakacaksın. Yani bizim topladığımız köpekler bir hafta sonra tekrar getiriliyor. Allah aşkına siz söyleyin ben neyse yapacağım" dedi.

'BU İŞİ 1 AY İÇİNDE ÇÖZECEĞİM'

Tepkili vatandaşları sakinleştirmeye çalışan Kaymakam Sezen, şöyle konuştu:

"Acınızı sizin kadar paylaşıyorum. Barınakla yapmakla o iş olmuyor, barınağa götürülen köpekler buraya bırakılıyor. Hayvanlarsa, serbest yaşam hakkı tanıyor kanun. Bizim yapacağımız o kanunla ilgili mecliste gereğinin yapılmasını sağlamak. Burada belediyenin kusuru yok. Belediye de şikayet edilen memur bu konuda gereğini yapmadıysa biz yarın gereğini yapacağız. Yarın toplantı yapacağız, Sizden de 3-5 temsilci o toplantıya katılabilir. Yarından itibaren Valimizin de desteklerini alarak bizzat bu işi 1 ay içinde çözeceğim. Şubatta bu sorunları çözmüş olarak karşınıza çıkacağım. Servise para yetiştiremeyen fakir fukaraya vatandaş varsa her ay ben ödeyeceğim söz veriyorum."

VATANDAŞLAR TEPKİLERİNİ DİLE GETİRİP ÇÖZÜM İSTEDİ

Diğer yandan Kaymakam Sezen'den sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar ise çevrede pitbull köpeklerin olduğunu, bazı evlerde beslenildiğini belirterek önlem alınmasını istedi. Bazı vatandaşlar da çocukları için servis talebinde bulunurken, bir kişi de, "Benim çocuğum Mehmet ile aynı sınıftaydı. Korkan çocukların psikolojisi ne olacak. Nasıl okula göndereceğim, nasıl okula gidecek bu çocuklar" ifadelerini kullandı. Bir öğrenci de kalabalık içinde söz alarak, "Daha önce şikayette bulunduk, kimse bir şey yapmadı. Biz şimdi ne yapacağız. Psikolojimizi mi düzeltelim, derslere mi çalışalım, ne yapacağı" diye sordu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın derin bir üzüntü yaşattığı belirtilerek şöyle denildi:

"Olayın idari açıdan incelendiği ve varsa ihmali olanların yargı önünde hesap vereceği şehrimizin en yetkili mülki idare amiri tarafından açıklanmış ve belediye olarak en başından beri bizde gereken her türlü desteği verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hassasiyetle üzerimize düşeni yapmaktayız. Büyükşehir Belediyesi’nin bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi köpek toplama gibi bir görevi ve uygulaması yoktur. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından toplanan köpekleri bünyesinde oluşturduğu köpek barınma evine tutanakla kabul ederek bu köpeklerin veteriner hekimler tarafından muayenelerinin yapılmasını sağlar, hastalık ve saldırganlık açısından tespitlerini yaptırır. 10 günlük süre içerisinde de temiz çıkan köpekler, kısırlaştırma ve mikro çip uygulaması yapılarak sahiplendirilir, sahiplendirilemeyen köpekler ise tekrar teslim eden ilçe belediyesine tutanakla iade edilir. Eğer köpekte hastalık tespit edilirse barınma evindeki tedavi süreci devam eder. Köpeklerin katledilmesi veya öldürülmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu bile değildir."

FOTOĞRAFLI