Leyla'dan 18 gün sonra acı haber (4)

MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA BULUNDU

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunarak tüm Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cezaneyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

DARP İZİ İDDİASI

Görgü tanıkları çok zayıfladığını belirttikleri Leyla'nın vucudunun bazı bölgelerinde de darp izlerine rastlarını öne sürdüler. Oldukça yorgun ve ayakta durmakta zorlandığı gözlenen amca Yusuf Aydemir, sorular karşısında "Çok üzgünüz çok bitkin haldeyim. Acımı anlatamam sizlere, bir şey diyemem" diye konuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Leyla'nın kaybolmasının ardından aynı gün soruşturmaya başlandığını belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş, bulunabileceği değerlendirilen tüm adreslerde aramalar yapılmış, çocuğun en son görüldüğü Bezirhane köyü ile çevre köy kırsal alanda arama ve kurtarma köpekleri ile JAK ve AFAD ekiplerince elde edilen bilgiler adli anlamda değerlendirilmiştir. 2 Temmuz tarihinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir, Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2.5 kilometre uzaklıkta dere yatağında su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Ceset üzerinde yapılan ölü muayene işleminin akabinde ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturmanın aşamaları hakkında gerek görülmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir."

FOTOĞRAFLI