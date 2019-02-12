Lastiğin tamir sırasında patlaması kamerada

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, iş yerinde tamir sırasında patlayan lastik, 2 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Patlamanın şiddetiyle 2 tamircinin sarsılarak, düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksu ilçesinde, lastik tamiri ve rot- balans ayarı yapılan iş yerinde meydana gelen olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin, hava basılan midibüs tekerinin etrafında sohbet ettiği görülüyor. Birkaç saniye içinde lastik patlarken, patlamanın şiddetiyle 2 tamircinin ayakları yerden kesiliyor. Tamircilerden biri, düşerken, diğeri ise ayakta kalmaya çalışıyor. Midibüsü tamir için getiren 3 kişinin panik anları da kameraya yansıyor.

'YOLDA PATLASAYDI FELAKET OLURDU'

İş yeri sahibi Emrah Duran (30), midibüs sahibinin lastiği tamir ettirmeye getirdiğini söyledi. Lastiğin kullanılamayacak kadar kötü olduğunu ve bunun kazaya neden olabileceğini müşterisine anlatmaya çalıştığını belirten Duran, başka lastik taktırmaya ikna edemediğini söyledi. Tamirin ardından hava bastıkları sırada lastiğin patladığını anlatan Duran, “Hava basarken, çatlak olan yerden lastik, gümleme yaptı. Allah korudu bizi, sakatlık olmadı; ama 2 elemanım hafif yaralandı. Lastik dükkanda değil de yolda patlamış olsaydı büyük felakete neden olabilirdi. Müşterimiz, patlamanın ardından yedek lastiğini taktırarak, yoluna devam etti" dedi.

FOTOĞRAFLI