Kuzenlerini öldüren damat tutuklandı, ölü sayısı 3’e çıktı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, 2 kardeşinin öldüğü olayda ağır yaralanan Kadir Aslan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hem3 kardeşi öldüren damat Seyid Ahmet Aslan ise tutuklandı.

Birecik'in Aşağı Karabaş Mahallesinde oturan Seyid Ahmet Aslan (27), cuma günü amcası ve kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Seyid Ahmet Aslan üzerindeki tabancayla Hacı Ömer Aslan ve 3 oğluna ateş açtı. Saldırganın kurşun yağdırdığı kardeşlerden Ömer Aslan (40) olay yerinde, Mehmet Aslan ise kaldırıldığı hastanede öldü. Ağır yaralı baba ile diğer oğlu Kadir Aslan ise tedaviye alındı. Saldırının ardından kaçan Seyid Ahmet Aslan, bir gün sonra jandarma tarafından gizlendiği evde yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Seyid Ahmet Aslan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten birden fazla kişiyi öldürmek’ suçundan tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ KARDEŞ DE ÖLDÜ

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kadir Aslan da sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer kardeşleri gibi yaşamını yitiren Kadir Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 3 oğlunun öldüğü saldırıda ağır yaralanan Hacı Ömer Aslan'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.



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