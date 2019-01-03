Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 7 askere gözaltı

KÜTAHYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muş ve Burdur illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı muvazzaf 7 asker gözaltına alındı. Şüpheliler binbaşı R.D., meslekten ihraç edilen binbaşı H.D., yüzbaşı E.E., yüzbaşı K.C.G. ile astsubaylar S.K., A.A., O.A. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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