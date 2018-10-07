Kütahya'da park halindeki araçların lastikleri kesildi

KÜTAHYA'da park halinde duran 2 aracın lastikleri, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bıçakla kesildi. Olay, apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Meydan Mahallesi Ömer Bedrettin Sokak'ta meydana geldi. Üzerlerinde şapka ve mont bulunan iki kişi park halindeki iki otomobilin lastiklerini bıçakla kestikten sonra araçların kaporta kısımlarını da çizerek olay yerinden kaçtı. Olay anı bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah olayı fark eden araç sahipleri '155 Polis İmdat' hattını arayarak durumu bildirdi. Araçlardan parmak izi alan ve kamera görüntülerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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