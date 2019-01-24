Kuşadası'nda 'uyuşturucu' şüphelileri serbest kaldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 tabanca ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si polisteki işlemlerinin ardından, evin sahibi ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen Ç.C.'yi takibe aldı. Çorum Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında yaralama ve hırsızlık malı satın alma suçlarından ifadesine başvurulması için yakalama kararı da bulunan Ç.C.'nin dün akşam saatlerinde, Cami Kebir Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu kullandıkları belirlenen K.K. (25) ve İ.K.D. (30) ile biraraya gelmesi üzerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 'fişek' olarak bilinen birer içimlik olarak sarılmış 4.58 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Ç.C., K.K. ve İ.K.D., gözatına alındı. Şüphelilerden polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise polisteki ifadelerinin ardından salıverildi.

FOTOĞRAFLI