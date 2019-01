Kuşadası'nda 2 cezaevi firarisi ve 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası'nda boş olan yazlık evlerden hırsızlık yapıp, çaldıkları eşyaları satan 5 şüpheli ile 2 cezaevi firarisi, polisin 24 saat içerisinde düzenlediği 3 ayrı operasyonla yakalandı.

Kuşadası'nda boş olan yazlık evlerde son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği evler ile çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin B.Y. (18) ve F.K. (19) olduğu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin ilçeden bir otobüsle ayrılacakları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, 22 Ocak akşamı Kuşadası Otogarı'nda önlem aldı. B.Y. ve F.K., otobüse bindikleri sırada yakalandı. Gözaltına alınan ikilinin üzerlerinden çaldıkları ziynet eşyaları çıktı. Şüphelilerin 3'ü evden, 4'ü işyerinden, 2'si açık alandan olmak üzere toplam 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. İkilinin çaldıkları eşyaları, araçla, İncirliova'da yaşayan S.U.'nun(35) evine götürdükleri tespit edildi. S.U.'nun evine düzenlenen operasyonda da çalıntı olduğu belirlenen 2 adet LCD televizyon,1 adet matkap takımı, 2 adet hoparlör, 1 adet uydu alıcısı, 2 adet amfi ve 3 adet oto CD çalar bulundu. S.U. da gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları ürünleri sattıkları M.S.(38) ve A.K.(16) da yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden B.Y. ve F.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ARANAN İKİ CEZAEVİ FİRARİSİ DE YAKALANDI

Aynı gece Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekibinin şüphe üzerine durdurduğu B.A. (40) cezaevi firarisi çıktı. Kuşadası ve Söke'de karıştığı 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' gibi 8 ayrı suçtan hakkında arama kararı da bulunan B.A., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. 23 Ocak günü ise polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.D.'yi(22) saklandığı Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı. B.A. ve M.D. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×