BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- Uludağ karayolunda kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerin süreceği belirtildi.
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Kural ihlali yapan sürücüler gökyüzünden tespit edildi
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- Uludağ karayolunda kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek...
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