Kümesteki kazı da çalan hırsızlık şüphelisi: Eğitim şart

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde girdikleri evdeki değerli eşyaları ve kümesteki kazı çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden biri, adliyeden çıkarılırken "Eğitim şart, eğitim" diye bağırdı.

Son günlerde ilçenin kırsal mahallelerindeki müstakil evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların Oğuz Ali K.(21), E. G.(17) ve V.D. (17) tarafından yapıldığını belirledi. Girdikleri evin kümesindeki kazından mutfağındaki zeytinyağına kadar buldukları her şeyi çalan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerle birlikte evlerden çaldıkları 5 hızar motoru, 4 kaz,1 kurusıkı tabanca,1 havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K., E. G. ve V.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarılırken, "Eğitim şart, eğitim" diye bağırması ise dikkat çekti.



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