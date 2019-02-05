Küle dönen depoda civcivler telef oldu

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, içerisinde civciv, kuluçka makinesi ve tarım aletlerinin bulunduğu depo, çıkan yangında küle döndü. Depodaki 17 civciv telef oldu.

Sabah saatlerinde, Başiskele Mehmetağa Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Altuntaş'a ait evin yanındaki depoda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerisinde kuluçka makinesi, tarım aletleri ve civcivlerin olduğu depodaki yangını söndürdü. Küle dönen depodaki 17 civciv telef oldu.

Mustafa Altuntaş yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "Çocuklar girmesin diye kapıyı kilitlemiştik. Her şeyim içindeydi, küle döndü" dedi.



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