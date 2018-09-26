Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor. (FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.
(FOTOĞRAF)