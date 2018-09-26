Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı (1)

 Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.  Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor. (FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı (1)

 Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. 
Polis, şüpheli paketin bulunduğu yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

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