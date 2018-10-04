Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı.
(FOTOĞRAF)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı. (FOTOĞRAF)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı.
(FOTOĞRAF)