Kripto para dolandırıcılığı şüphelisinin şirketinde inceleme

Mesut ÇATAK- Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KRİPTO para sistemi 'Turcoin'e yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı Hipper A.Ş.'nin ortağı Sadun Kaya'nın Kocaeli'de gözaltına alınmasının ardından İzmit'teki şirketi incelemeye alındı. Kaya'nın iddia ettiği dijital paranın üretilmesinde kullanılan 24 bin ekran kartlık mining (kazı) tesislerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de yürütülen Hipper A.Ş. soruşturması kapsamında, şirketin yüzde 49 ortağı olduğu öne sürülen Sadun Kaya, salı günü Kocaeli'de gözaltına alındı. Kaya, ilk sorgusunda, Eskişehir'deki Hipper A.Ş.'nin eski ortağı olduğunu, kendisinin şirketle bir ilgisi olmadığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında, dijital para 'Turcoin'in yaratıcısı olduğu belirtilen Kaya'nın Anafis Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. isimli diğer şirketi de incelemeye alındı. Kaya tarafından kurulan ve dijital para üretiminin sağlandığı mining tesislerinin nerelerde olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Soruşturma kapsamında Sadun Kaya'nın, İzmit'e bağlı Alikahya Mahallesi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi 'Kent Konut' tarafından yaptırılan Yıldız Konutları'nın altındaki 3 dükkanı incelemeye alındı.

MINING TESİSLERİ ARAŞTIRILIYOR

Çevredekiler, 3 iş yerinden 1'inin ofis olarak kullanıldığını, diğer 2'sinde ise dijital para üretimi için ekran kartları kurulduğunu, yüksek enerji elde edilmesi için de ayrı hat çekildiğini öne sürdü. Çevre sakinleri, daha önce 5- 6 korumanın iş yerinin önünde beklediğini, yaklaşık 2 aydır ise iş yerlerinin kapalı olduğunu söyledi. Sitede yaşayan bazı kişiler, tesislerin kurulma aşamasında elektriklerin kesildiğini ileri sürdü. Sadun Kaya'nın daha önceki açıklamalarında, Kocaeli'de 24 bin ekran kartlık, 5 megawatt gücünde tesis kurduğunu iddia etmesi üzerine mining tesislerinin nerelerde olduğu veya iddiasının ne kadar doğru olduğu araştırılmaya başlandı. 24 bin ekran kartlık tesis için ise çok daha büyük alanların ve enerji sisteminin gerekli olduğu belirtildi.

Sadun Kaya'nın sorgulaması Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sürdürülürken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de soruşturmaya destek verdiği öğrenildi.

'TURCOIN'İN SİTESİNDEN DUYURU YAPILDI

'Anafis' isimli şirkete ait 'Turcoin'in internet sitesinden ise şu duyuru yayımlandı:

"Turcoin projesi duyurulduğundan beri eleştirilmemize sebep olan ve yalnızca iş ortaklığımızdan ötürü bizim de bir ponzi oluşumu olarak suçlandığımız Hipper A.Ş. ile olan ticari faaliyetlerimiz, teknik altyapılarımız üzerinden sağladığımız tüm hizmetlerin askıya alınmasıyla tamamen son bulmuştur. İlgili firma Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince başlatılan ponzi sistemlere yönelik soruşturma kapsamında incelemeye girmiş ve yine bu gerekçe ile aynı diğer incelenen şirketler gibi banka hesaplarına da yetkili makamlarca ihtiyati tedbir konulmuştur. Ancak özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bir açıklama metnine göre bunun tüm sorumlusu, hiçbir somut gerekçe olmadan kurucumuz ve Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya ilan edilmiştir. Gerek kişisel, gerekse de temsil ve ilzama yetkili olduğu tüm tüzel kişiliklerine ait banka hesaplarıyla ilgili hiçbir olumsuz durum olmamasına rağmen, Sadun Kaya’nın Hipper A.Ş. haricindeki ticari faaliyetlerinden ötürü yasal olarak sorun yaşadığı ve bu yüzden ilgili şirket de dahil olmak üzere tüm hesapların bloke olduğu şeklinde asılsız beyanlar verilmektedir. Söz konusu şirketin MERSİS üzerinden de teyit edilebileceği gibi münferiden temsil ve ilzama yetkili tek müdürü Muhammed Şatıroğlu olup, kendisinin onayı olmadan hiçbir ticari işlem yapılamaz. Bakanlık müfettişlerinin raporunun sonucu kamuoyu ile paylaşıldığında bu konuda daha geniş bilgi verilecek olup, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla şu an için devam eden bir soruşturmaya doğrudan ya da dolaylı bir müdahalede bulunmamak adına kapsamlı bir açıklama yapmıyoruz. Söz konusu bakanlık soruşturması sonuçlanıp müşterilerinin hesaplarına dair mutabakat sürecine geçilene kadar ilgili şirketin hesaplarına uygulanan bloke sürdürülecektir. Tarafımızın yargı ya da yürütme organları nezdinde herhangi bir yasal sorunu bulunmadığı yatırımcılarımıza arz ederiz."



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