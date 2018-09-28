Kredi kartıyla kapıları açıp, hırsızlık yapan 4 kadın tutuklandı

DENİZLİ'de çeşitli mahallelerde kilitlenmeyen evlerin kapılarını kredi kartlarıyla açıp hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 kadın, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, son günlerde Siteler, İncilipınar, Çakmak, Adalet ve Gerzele mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve zanlılarını yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, evden hırsızlık olaylarına karışan kişilerin bir kadın grubu olduğunu tespit etti. Hırsızlık yaşanan evlerde inceleme yapan polis ekipleri, kadınların anahtarla kilitlenmeden çekilen kapıların, kilit kısmına kredi kartı sokularak kolay şekilde açtığını ve hırsızlık olaylarının yaşandığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olaylarına karışan kadınları da belirleyen polis, geçen çarşamba günü operasyon yaptı. 8 ayrı evde arama yapan polis ekipleri, çalıntı eşyaları bulurken, hırsızlık olaylarına karışan 4 kadını da gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kadın tutuklandı.



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