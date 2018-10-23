Kredi alamadığı bankaya bomba ihbarı yapan sanığa 25 gün hapis

ESKİŞEHİR'de kredi başvurusu yaptığı bankadan olumsuz yanıt alınca bomba ihbarında bulunan Özkan Kurul (45) yargılandığı mahkeme tarafından 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi kararını açıklamadan önce Kurul'a dönerek ' Sana ceza versek 'bomba var' diye ihbarda bulunur musun?" diye espri yapınca sanık tekrar pişman olduğunu söyledi.

Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda Özkan Kurul, Eskişehir kent merkezindeki bir banka şubesine başvurarak kredi talebinde bulundu. Bankadan olumsuz yanıt alan Kurul, aynı banka şubesini telefonla arayarak, "Arkadaşım bankanızın önüne bomba koydu, bir an önce kaçın canınızı kurtarın" diye ihbarda bulundu. Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri ihbarı yapan Özkan Kurul'u gözaltına aldı. İfadesini ardından serbest kalan Kurul hakkında Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

HAKİMDEN 'YENİ BOMBA İHBARI' SORUSU

Bugün yapılan duruşmaya katılan tutuksuz sanık Özkan Kurul pişman olduğunu söyleyerek, "Yaptığım bu olaydan dolayı çok pişmanım. Kredimin onaylanmadığını görünce moralim çok bozuldu. Acil paraya da ihtiyacım vardı. Bu şekilde arayıp konuştuğum doğrudur" dedi.

Özkan Kurul, mahkeme hakiminin 'Sana ceza versek bomba var diye ihbarda bulunur musun?" sorusu üzerine, pişman olduğunu tekrarladı. Mahkeme hakimi, Kurul'u 25 gün hapis cezasına çarpırarak hükmün açıklamasını geriye bıraktı.





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