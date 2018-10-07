KPSS'ye son anda yetiştiler

ADANA'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı'nda kapıların saat 10.00'da kapatılması nedeniyle 1 aday, sınava giremedi. Bazı adaylar ise sınava koşarak son anda yetişebildi.

Sınavın başlama saatinden kapıların 15 dakika önce kapatılması uygulaması bu yılda uygulandı. Çukurova Üniversite Adana Meslek Yüksekokulu'nda ise KPSS yoğunluğu yaşandı. Kapılarda görevli polisler, adayların üzerlerini tek tek aradı. Kapıların saat 10.00'da kapanacağını öğrenen bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Sınava geç kalan 1 aday, salona alınmadı. Üzerinde kimlik olmayan başka bir aday ise kapıdan gönderildi.



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