KPSS sorularının sızdırılması davasında, sanıklara ceza yağdı (1)

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA'da, 2010'daki 'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. Girdikleri sınavda kopya çektikleri gerekçesiyle yargılanan, çoğu asker eşi 105 sanıktan 70'i, 14 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari 15 sanığın dosyasını da ayırdı.