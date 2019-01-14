Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Metin İLİKSOY/ NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışanların içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda 25 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Nizip- Gaziantep karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli kişi ve araçlar üzerinde denetimler yaptı. Kontrol noktasını fark eden bir otomobildekilerin tali yola girerek kaçmaya çalıştığını gören ekipler otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca ile Fırat Mahallesi'nde otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan A.E.'yi yakalayan ekipler, yaptığı arama sonucunda 25 gram eroin ele geçirdi. Polis A.E. ile otomobildeki H.Ç. ve İ.D.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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