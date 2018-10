Koruma kararına rağmen şiddet uygulayan kocaya adli kontrol kararına itiraz

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, boşanma davaları süren eşi Kezban Çelik A.'yı (31), evi terk etmesine ve koruma tedbiri kararı bulunmasına rağmen her defasında bulup, şiddet uyguladığı öne sürülen Salih A.'nın (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, itirazın sonucunun beklendiği belirtilerek, "Yeni 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun' gereğince başvuruya konu olaylar ile ilgili olarak Aile Mahkemesi'ne ve tedbir ihlali için iki defa ilgili birimlere ihbar sağlandı" denildi.

İncirliova'da yaşayan, 2 çocuk annesi Kezban Çelik A., 2017 yılının Ocak ayında, ilk eşinden boşandı. Genç kadın, 7 ay sonra 'hırsızlık' başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı S.A. ile tanışıp, ikinci evliliğini yaptı. Evlenmelerinden 1 ay sonra S.A.'nın kıskançlık ile çeşitli bahaneleri öne sürerek, kendisini dövdüğü iddiasında bulunan Kezban Çelik A., sığınma evine gitti. 1 gece sığınma evinde kalan Kezban Çelik A., eşi düzelir, diye evine döndü; ancak yine şiddete maruz kaldı. Şiddetinin artarak, devam etmesi üzerine Kezban Çelik A., uyuşturucu kullandığını öğrendiği eşine, mayıs ayında Aydın Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Kuruyemiş fabrikasında işçi olarak çalışan Kezban Çelik A., 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklarını da yanına alarak, evden ayrıldı. Ev kiralayan Kezban Çelik A., annesini de kendisi işteyken, çocuklarına bakması için yanına aldı.

YAKLAŞMAMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

S.A., boşanma davaları olmasına rağmen peşini bırakmadığı genç kadının yeni evini bulup, iddiaya göre, burada da dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine Kezban Çelik A., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle çeşitli tarihlerde 4 kez polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında, 27 Ağustos'ta boşanma davaları süren eşine yaklaşmama kararı verilen S.A., buna rağmen genç kadına şiddet uygulamayı sürdürdü. Son olarak 30 Eylül'de Kezban Çelik A., eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Sol gözü ve kolu başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yumruk, tekme ve sopa darbeleriyle yaralanan Kezban Çelik A., baygın halde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılıp, 20 günlük 'iş göremez' raporu verilen Kezban Çelik A.'nın şikayetçi olması üzerine S.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'UYKUDA SAYIKLADIĞIM İÇİN BİLE DÖVÜYORDU'

Eşinin tehdit mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve can güvenliği olmadığını belirten Kezban Çelik A., "Eşimden şiddet görüyordum. Bir gün evde kapıyı üzerime kilitledi. Kendisi işe gitmek için evden çıktığında, kaçıp canımı kurtardım. Uykuda sayıkladığım için bile beni dövdüğü oluyordu. Daha sonra kaç ev değiştirdiysem peşimi bırakmadı. Bulup, şiddetini sürdürdü. Defalarca kez şikayetçi oldum. Ancak her defasında gerek polisten gerekse adliyede serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı, sabıkalı bir kişi nasıl oluyor da koruma tedbiri kararı olmasına bile rağmen serbest kalabiliyor? Çocuklarımın ve ailemin can güvenliği yok. Sürekli korku içerisindeyiz. Sokağa her çıktığımda sürekli ensemde arkamda birisi varmış gibi hissediyor, uyurken sürekli kabuslar görüyorum. Eve tırmanıyormuş gibi korkular yaşıyorum. Çocuklarım da okula gidip gelmekte sürekli sıkıntı yaşıyorlar. Çocuklar üvey babaları olmasa bile sokakta gördükleri insanları o zannederek korkuyorlar. Elimden geldiği kadar çocuklarımı korumaya çalışıyorum ama bu yeterli olmuyor. Devletin çocuklarıma ve bana yardım elini uzatmasını istiyorum" dedi.

BAŞSAVCILIK: İTİRAZIN SONUCU BEKLENİYOR

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca S.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz edildi. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim tarihinde basına yansıyan Kezban Çelik A.'nın iddiaları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülmekte olup, hakkında suç isnadında bulunulan S.A.'nın, soruşturma kapsamında sorguya sevkinin sağlanıp, tutuklanması talep edilmiştir. Ancak S.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bu karara itiraz işlemleri gerçekleştirilmiş olup, itirazın sonucu beklenmektedir. Yeni 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun gereğince başvuruya konu olaylar ile ilgili olarak Aile Mahkemesi'ne ve tedbir ihlali için iki defa ilgili birimlere ihbar sağlandı" denildi.

