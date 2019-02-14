Koruma altındaki hayvan avına 32 bin 193 lira ceza

BARTIN'da, jandarma tarafından baskın yapılan evde karaca, geyik ve domuzların kemikleriyle boynuzları ve dişleri bulundu. Koruma altındaki hayvanları avlayan M.Ö.'ye toplam 32 bin 193 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçekıran köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde yaşayan M.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 4 karaca kemiği, 1 kızıl geyik boynuzu, 5 yaban domuzu dişi ve 1 çulluk bulundu. Jandarma durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. M.Ö.'ye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan 31 bin 420 lira tazminat ve 773 lira idari olmak üzere toplam 32 bin 193 TL para cezası kesildi.



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