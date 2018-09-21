Korna sesini duymadığı için işitme engelli kadının kolunu kırdılar

ANTALYA'da, işitme engelli Yüksel Güzel'i (40), kamyonetin kornasını duyamadığı için dövüp kolunu kıran H.K. ve A.H., polis ekiplerince gözaltına alındı.Cumhuriyet Mahallesi'nde kendisini ziyarete gelen arkadaşını uğurlamak için akşam saatlerinde sokağa çıkan işitme engelli Yüksel Güzel, dönüşte Çarşamba Pazarı'na uğradı. Güzel, alışveriş yaptıktan sonra pazardan ayrıldı. Çıkışta, hareket halindeki kamyonetin sürücüsü korna çalarak Yüksel Güzel'i yolun kenarına çekilmesi için uyardı. Kornayı duyamayan işitme engelli Güzel, kamyonetin geldiğini geç fark etti. Bu sırada kamyoneti durdurup inen sürücü, iddiaya göre Yüksel Güzel'e küfredip saldırarak sol kolunu kırdı ve olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güzel, tedavisinin ardından polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.Diğer rahatsızlıklarıyla birlikte yüzde 61 oranında engelli olan Yüksel Güzel'in şikayeti üzerine Antalya Emniyeti, çalışma başlattı. Bu sabah verilen eşkaller üzerinde çalışan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Güzel, yakalanan iki kişiyi teşhis etti. Gözaltına alınan H.K. ve A.H.'nin emniyetteki sorgularının ardından yarın sabah savcılığa sevk edileceği belirtildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde tartışmayı kabul ettiği, ancak fiziki müdahalede bulunmadığını söylediği öğrenildi.'OH ÇOK MUTLUYUM'Şüphelilerin gözaltına alınması haberini duyan Yüksel Güzel, "Oh, çok mutluyum" diye tepki verdi. Bu kişilerin tutuklanmasını isteyen Güzel, şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlayan polise teşekkür etti.

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