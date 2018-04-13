Köprüde 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Cevat Ayhan Köprüsü'nde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Taraklı-Adapazarı arasında ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Geyve Cevat Ayhan Köprüsü'nde meydana geldi. Geyve yönüne giden Hakan Zapçı yönetimindeki 34 TC 4710 plakalı otomobille iddiaya göre hatalı sollama yapınca, önce karşı yönden gelen Cahit Keçen yönetimindeki 54 H 3006 plakalı otomobile daha sonra da arkasından gelen Mehmet Akif Kalaycı yönetimindeki 64 AJ 649 otomobile çarptı. Kazada, Cahit Keçen ve oğlu Muhammet Çağrı Keçen ile diğer araçların sürücüleri Mehmet Akif Kalaycı ve Hakan Zapçı yaralandı. Kazayı gören sürücüler yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlardan yaralıları çıkardı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cahit Keçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası bir süre kapanan Geyve-Taraklı yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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