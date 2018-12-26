'Köpeklere işkence'den yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

BATMAN'da, iki sokak köpeğe kemerle şiddet uygulayan 2 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden S.D., 2 yıl önce arkadaşı Hüseyin Oskan'ı öldürdüğünü itiraf etti ve mahkemece tutuklandı.Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde vatandaşlar, 16 Aralık'ta, kimliği belirsiz 2 kişinin sokaktaki 2 köpeğe kemerle şiddet uygulamasını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler üzerine polis, kimlikleri belirsiz 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, köpeklere şiddetin uygulandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden köpeklere kemerle şiddet uygulayanların S.D. ve F.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, adreslerini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.CİNAYETİ İTİRAF ETTİEmniyette ifadeleri alınan şüphelilerden S.D.'nin, 17 Aralık 2016'da Gökalp Mahallesi'nde bir minibüste silahla öldürülen Hüseyin Oskan'ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgisi bulunabileceği şüphesiyle çapraz sorguya alınan S.D., tartıştığı arkadaşı Hüseyin Oskan'ı silahla öldürdüğünü ve olayda kullandığı silahı ise sulama kanalına attığını itiraf etti. Cinayetin sürekli rüyasına girdiğini anlattığı belirtilen S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y. ile birlikte adliyeye sevk edildi. F.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.D. ise tutuklandı.

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