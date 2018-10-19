Köpeğine saldıran 2 köpeği tüfekle vurdu

SİNOP’ta kendi köpeğine saldırdığı ididasıyla, kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 1 köpek telef oldu, diğeri de yaralandı.Olay, Dibekli köyü Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, kendi köpeğine zarar veren Yılmaz Korkmaz'a ait 2 köpeği uzaklaştırmakta başarılı olamadı. Bunun üzerine, yanında bulunan av tüfeğiyle köpkelere ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etttiği 2 köpekten biri telef oldu, diğeri ise yaralandı. Korkmaz'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, av tüfeğini ateşleyen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Köpeklerin sahibi Yılmaz Korkmaz, “Köpeklerim koyunlarımın yanındaydı. Yaban bir hayvanın peşine gittiler ve geri gelmediler. Ertesi gün köpekler gelmeyince aramaya başladım. Birkaç yere telefon ettim haber verdim. O sırada köyden bir arkadaşım 2-3 el ateş sesi duyduğunu ve bir köpeğin yaralandığını, dikenlerin içine girdiğini, kimin ateş ettiğini görmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen tarif edilen yere gittim. Biri öldürülmüş, biri de yaralı ormanın içindeydi. Yaralı köpeği alıp eve getirdim" dedi.FOTOĞRAFLI