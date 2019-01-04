Köpeğe çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı

BURSA’da, otomobilin köpeğe çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan köpeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sokak köpeğine çarptı. Ağır yaralanan köpeğin yardımına, mahalle sakinleri yetişti. Mahalleli tarafından battaniye yardımıyla yerden kaldırılan köpek, nöbetçi veterinere götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından da durumu ağır olan köpek, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin iç kanama geçirme riski olduğu belirtildi.

Mahallede bu tür kazaların yaşandığını belirten Murat Kaya (33), "Çarpan kişi umursamadan yoluna devam etti. Burada bu tür kazaları çok görüyoruz. Bu bölgede anaokulu ve rehabilitasyon merkezi de var. Aynı kazaların çocukların başına gelmesinden korkuyoruz" dedi.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Cenk Olcayto (52) ise "Uzun yıllardan beri köpek beslemekteyim. Tüm sokak hayvanlarını besliyorum. Sokaktaki bütün canlılar, bizim diye düşünüyorum. Evde otururken bir hayvanın bağırma sesini duydum. Çığlık attı. Çarpanın bir otomobil olduğunu gördük, ama sürücü arkadaş kaçtı. Esnaf ve komşular geldi. İlk müdahaleyi yaparak nöbetçi veterinere götürdük. Oradan da Bursa Uludağ Üniversitesi’ne sevk edildi" ifadelerini kullandı.

'İÇ KANAMA RİSKİ VAR'

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Cihan, "Nöbetçi hekimler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İç kanama riski vardı, hala da var. 24 saat boyunca iç kanama riskine karşı müşahede altında tutulması gerekiyor. İlk müdahalesinde kanın pıhtılaşmasını sağlayacak önlemler alındı. Sıvı kaybı çok fazlaydı. Ağrıları da çok fazlaydı. Serum uygulamaları ve koruyucu önlem olarak da antibiyotik uygulamaları yapılmakta. Şu anda da ağrıları var. Yeme içme başlamadı. Gözlem altında tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Polis, hiçbir şey olmamış gibi arkasına bakmadan yoluna devam eden sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



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