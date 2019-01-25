Konya'da uyuşturucu operasyonu; 27 kilo esrar bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alınırken, evdeki bidonların içinde ve araçta toplam 27 kilogram 800 gram esrar ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karapınar'da oturan Naci Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Naci Ö., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 4 bidon içine gizlenmiş 24 kilo 500 gram esrar ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 8 bin 500 TL ele geçirildi.

Polis ekipleri, kent merkezinde düzenlediği ikinci operasyonu ise Diyarbakır'dan getirilen araca yönelik gerçekleştirdi. Uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine durdurulan aracın sürücüsü Ahmet Y. gözaltına alındı. Araçta 3 kilo 300 gram toz esrar ve 377 gram eroin ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca bulundu.



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