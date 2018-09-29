Konya'da iki grubun bıçaklı kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

KONYA’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Mihrivefa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Abdulsamet Sağlam, kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığı ileri sürülen Mustafa Yağcı ile sokak üzerinde buluştu. Buluşma sırasında çıkan tartışma ikilinin arkadaşlarının da dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abdulsamet Sağlam karın boşluğundan ve bacağından arkadaşı Murat Dilmeç başından, karşı gruptan Veli Aydın da sol göğüs kısmından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydın, arkadaşlarının yardımıyla Konya Numune Hastanesine, Abdulsamet Sağlam ve Murat Dilmeç ise ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Veli Aydın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinde çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen Hüseyin C., Mustafa Y. ve Rahim V.’yi hastanede gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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