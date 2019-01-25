Konya Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri 177 ton kaçak kömüre el koydu

KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğine sebebiyet veren kaçak yakıtla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor.Ekipler 177 ton kullanımı ve satışı yasak kaçak kömüre el koydu.

Hava kirliliği ile mücadele çalışmalarında kaçak kömürle mücadeleyi etkin şekilde sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 ekiple 24 saat aralıksız denetimler gerçekleştiriyor. Kasım ve Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda 177 ton kullanımı ve satışı yasak olan kaçak kömürlere el konulurken ilgili kişiler hakkında işlem uygulandı. Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında; kaliteli yakıt temini, doğalgazın yaygınlaşması, yakma cihazlarının iyileştirilmesi, binalarda ısı yalıtımının hayata geçirilmesi, küçük-orta büyüklükteki işletmelerde ısınmadan kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması ve denetim çalışmalarını da 24 saat kesintisiz gerçekleştiriyor. Ekipler, çevre ve insan sağlığına zararlı olan atık yağların ve kullanılması yasak olan lastik, plastik, tekstil artıkları, petrol koku ve özel atıkların sanayi bölgelerinde yakıt olarak kullanılmasına yönelik de denetimler yapıyor. Vatandaşlar, kaçak, kalitesiz ve düşük vasıflı yakıt ve hava kirliliğiyle ilgili ihbarlarını Büyükşehir Belediyesi 153 Açık Kapı birimine ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bildirebiliyor.