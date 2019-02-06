Konya, Aksaray ve Karaman'da 'Öncelik Yayanın, Öncelik Yayanın' uygulaması

KONYA, () - KONYA, Aksaray ve Karaman’da İç İşleri Bakanlığı'nca bugün 81 ilde başlatılan ‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın’ sloganlı uygulama için etkinlik düzenlendi.

Trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünün yayaların oluşturmasıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre yapılan düzenleme ile araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi kararına uymak zorunda bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında Konya, Aksaray ve Karaman’da da öğrencilerin katılımı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla tanıtım yapıldı.

Konya’da Atatürk Anıtı önünde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte sürücü ve yayaları uygulamayı anlattı. Aksaray’da Vali Ali Mantı öğrencilerle birlikte okul bölgelerinde sürücülere tanıtıcı broşürlerden dağıttı. Karaman’da ise Vali Fahri Meral, engelli yayalarla birlikte yaya geçitlerini kullandı. Yaya geçidin de otomobil ve minibüs sürücülerini durduran Vali Meral, sürücülere el ilanları vererek yaya geçitleri hakkında bilgi verdi. Konya’nın Beyşehir ilçesinde de trafikteki sürücüleri durduran polisler önce lokum ve bisküvi ikram etti ardından yeni uygulama hakkında bilgilendirdi.

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