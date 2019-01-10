Kontağı çevirdiği anda otomobilde yangın çıktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da sürücüsünün kontağını çevirdiği anda motor kısmı alev alan otomobil yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, Kale Mahallesi Meram 5'inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sürücü Adem Portakal, 19 AB 682 plakalı otomobilinin kontağını çevirmesiyle birlikte aracın motor kısmı yanmaya başladı. Araç sürücüsü olayı itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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